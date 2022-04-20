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Джимми Батлер установил личный рекорд результативности в матче плей-офф – 45 очков

Джимми Батлер установил личный рекорд результативности в матче плей-офф – 45 очков

Форвард «Майами» Джимми Батлер установил новый личный рекорд результативности в игре плей-офф, набрав 45 очков во втором матче серии первого раунда против «Атланты» (115:105, 2-0).

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