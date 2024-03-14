Драма Лунева в Леверкузене и спасение Миранчука в Бергамо! В Лиге Европы определились все четвертьфиналисты

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы изобиловали крутыми сюжетами — в том числе с участием россиян. «Аталанта» (Бергамо, Италия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – 2:1 (0:1) Голы: Гонсалвеш (Дьёкереш), 34 – 0:1.
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