«Ростелеком»: отражены более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги»

Более 90 тысяч кибератак совершили на ресурсы Центризбиркома и «Госуслуг» в ходе выборов. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.
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