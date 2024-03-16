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«Ростелеком»: отражены более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги»

«Ростелеком»: отражены более 90 тысяч атак на ресурсы ЦИК и «Госуслуги»

Более 90 тысяч кибератак совершили на ресурсы Центризбиркома и «Госуслуг» в ходе выборов. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, гендиректор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

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