Льготы для семей из регионов: Депутат рассказала, кому помогут подготовить детей к школе

Льготы для семей из регионов позволят родителям сэкономить бюджет перед началом учебного года. Депутат Бессараб рассказала, кому помогут подготовить детей к школе и что можно получить от властей бесплатно.
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