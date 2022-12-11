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Оптовые продажи по телефону через звонки

Оптовые продажи по телефону через звонки

Zefirka > Полезное > Оптовые продажи по телефону через звонки Телефонные продажи – один из способов продажи товаров или услуг в удаленном режиме, при котором взаимодействие между продавцом и покупателем осуществляется в виде разговора по телефону.

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