Когда в 2009 году на съезде **Союза кинематографистов** я говорил о том, как у н...

Когда в 2009 году на съезде Союза кинематографистов я говорил о том, как у нас внедряется идеология либерально-атлантической диктатуры, меня обвиняли в охоте на ведьм:«Картина, разрушающая сознание человека, меняющая его вектор созидательного отношения к своей стране, к своей культуре, получает пять наград.
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