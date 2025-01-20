Когда в 2009 году на съезде **Союза кинематографистов** я говорил о том, как у н...

Когда в 2009 году на съезде Союза кинематографистов я говорил о том, как у нас внедряется идеология либерально-атлантической диктатуры, меня обвиняли в охоте на ведьм:«Картина, разрушающая сознание человека, меняющая его вектор созидательного отношения к своей стране, к своей культуре, получает пять наград.