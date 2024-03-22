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Закон, порядок, государство

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся соединениям, участвующим в СВО

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся соединениям, участвующим в СВО

Глава военного ведомства поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач и верность Военной присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой воинский долг.

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