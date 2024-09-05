Алаудинов: ВСУ занимались подтягиванием новых сил на курское направление

Как заявил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, за прошедшие сутки в зоне ответственности «Ахмата» ВСУ не совершали атакующих действий и только подтягивали новые силы.