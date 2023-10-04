El Pais: Брюссель рассматривает возможность постепенной интеграции Украины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) изучает формулы возможной постепенной интеграции Украины в Европейский союз (ЕС). Брюссель рассматривает способы расширения, которые могут предполагать для Украины и других стран-кандидатов на вступление в ЕС сначала участие в едином рынке и различных органах.