Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Улучшенная отделка выполнена в соответствии с московским стандартом реновации Глава столицы Сергей Собянин встретился с жителями Москвы, которые переезжают в новый жилой комплекс в районе Кузьминки в рамках программы реновации.
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