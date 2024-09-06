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Дистанционное электронное голосование на выборах в ТиНАО, Куркино и в Мосгордуму (МГД): что это, как и когда голосовать

Дистанционное электронное голосование на выборах в ТиНАО, Куркино и в Мосгордуму (МГД): что это, как и когда голосовать

С 6 по 8 сентября в столице пройдут выборы депутатов Московской городской Думы, а также выборы муниципальных депутатов округов ТиНАО, который объединяет Троицкий и Новомосковский административные округа, и района Куркино.

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