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Zero Hedge

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After Blockbuster IPO, China's Memory Giant CXMT Plans Second Chip Plant In Beijing

After Blockbuster IPO, China's Memory Giant CXMT Plans Second Chip Plant In Beijing

After Blockbuster IPO, China's Memory Giant CXMT Plans Second Chip Plant In Beijing CXMT, China's largest chipmaker by output and certainly by market value thanks to its blowout IPO pricing one week ago, which saw its stock surge more than 7x from its offering price of 8.

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