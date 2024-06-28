ПРИНУЖДЕНИЕ К КАПИТУЛЯЦИИ? ЗАЧЕМ МИНИСТР ОБОРОНЫ США ЗВОНИЛ БЕЛОУСОВУ

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что телефонный разговор Ллойда Остина с Андреем Белоусовым прошёл по инициативе американской стороны, однако повода для звонка не назвал.
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