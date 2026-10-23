Можга. Удмуртия. Неизвестные сломали последнее кольцо‑качель в общественном пространстве «Сердце Можги».
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Не оправдываю вандалов, НО. Пластик? На солнце теряет упругость и становиться хрупким. Пластик явно тонкостенный. Проверили толщину материала? На какой вес расчитанн и на какой срок? А то может статься, что чинуши выбрали "буджетный вариант" со сроком службы в 1 сезон ... А теперь льют крокодиловы слезы про "вандалов"?? И прочих скифов?))