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Гол Ногтева принес «Зениту-2» победу над «Красава» в матче ФНЛ-2

Гол Ногтева принес «Зениту-2» победу над «Красава» в матче ФНЛ-2

Победу над «Красава» одержал «Зенит-2» 14 октября в матче, проходившем в рамках шестнадцатого тура второго дивизиона Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

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