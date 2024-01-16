Картины — миру: российский арт ждут на зарубежных ярмарках в 2024-м

В 2024 году мир увидит советское искусство и российский совриск на зарубежных арт-ярмарках. Айдан Салахова представит свои работы на ART DUBAI в ОАЭ, а Тарас Желтышев поедет на Collectible в Брюсселе (Бельгия).
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