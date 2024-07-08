Англичане пытаются прогнать русские АПЛ от своих берегов. Но уже поздно

alik3456 Джексон Ты видишь щуку? Нет. И я не вижу... Но она есть! И где-то рядом...

ИМ Ильдус Мамлеев Засветились суки, в штаны наделали, это только цветочки, а скоро и ягодки будут. Так что пусть готовятся, "Пасейдоны" уже лежат в нужных местах. Ждут своего часа, смыть всю эту нечисть в Ламанш.