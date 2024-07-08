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Англичане пытаются прогнать русские АПЛ от своих берегов. Но уже поздно

Англичане пытаются прогнать русские АПЛ от своих берегов. Но уже поздно

Отечественные атомные подлодки продолжают нервировать британскую разведку. Так, за прошедшие два года российские подводные лодки были дважды замечены у берегов Великобритании в глубинах Ирландского моря.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ты видишь щуку? Нет. И я не вижу... Но она есть! И где-то рядом...
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Засветились суки, в штаны наделали, это только цветочки, а скоро и ягодки будут. Так что пусть готовятся, &quot;Пасейдоны&quot; уже лежат в нужных местах. Ждут своего часа, смыть всю эту нечисть в Ламанш.
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7 час.
Сергей Бессонов
Пусть ищут чёрную кошку... А достать их мы можем и так - пятьсот лет гадят и гадят России, давно пора утопить их в собственном дерьме.
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6 час.

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