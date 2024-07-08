Отечественные атомные подлодки продолжают нервировать британскую разведку. Так, за прошедшие два года российские подводные лодки были дважды замечены у берегов Великобритании в глубинах Ирландского моря.
Англичане пытаются прогнать русские АПЛ от своих берегов. Но уже поздно
Комментарии
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alik3456 Джексон
Ты видишь щуку? Нет. И я не вижу... Но она есть! И где-то рядом...
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7 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Засветились суки, в штаны наделали, это только цветочки, а скоро и ягодки будут. Так что пусть готовятся, "Пасейдоны" уже лежат в нужных местах. Ждут своего часа, смыть всю эту нечисть в Ламанш.
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7 час.
Сергей Бессонов
Пусть ищут чёрную кошку... А достать их мы можем и так - пятьсот лет гадят и гадят России, давно пора утопить их в собственном дерьме.
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6 час.
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