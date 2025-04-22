Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

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Комментарии
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Александр Т
Да да особенно те которые сейчас отсиживаются на СВО от уголовного преследования за экономические и коррупционные преступления. Причем отсиживаются в прямом смысле этого слова. Грея замаранные жо.пы в тылу а не на передовой получая при этом боевые награды.
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