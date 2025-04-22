Верховный назвал ветеранов СВО золотым фондом и элитой России

Александр Т

Да да особенно те которые сейчас отсиживаются на СВО от уголовного преследования за экономические и коррупционные преступления. Причем отсиживаются в прямом смысле этого слова. Грея замаранные жо.пы в тылу а не на передовой получая при этом боевые награды.