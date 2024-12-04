Отужинала с королевской семьей: Викторию Бекхэм удостоили невиданной чести

Бывшая «Перчинка» оказалась в обществе аристократии высшего ранга. Виктория и Дэвид Бекхэм были удостоены особой чести LEGION-MEDIAДаже в самых смелых своих мечтах Виктория Бекхэм, отпраздновавшая в этом году свое 50-летие, не могла представить себе ситуации, в которой ей довелось оказаться на днях.