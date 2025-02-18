Trump May Name ‘Pardon Czar’

“President Trump’s advisers are considering Alice Marie Johnson, who was serving a life sentence for a drug conviction when the president commuted her sentence during his first term, to be the ‘pardon czar,’” the New York Times reports.
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