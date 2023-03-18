«Бахмутская мясорубка»: Контрнаступление ВСУ начнется в субботу?

Положение укро-гарнизона в сакральном городе настолько критичное, что у Сырского нет времени для оперативной паузы Известный самостийный блогер Шарий со ссылкой на свои источники сообщил утром 15 марта, что «русские вышли к [улице] Чайковского.
Положение укро-гарнизона в сакральном городе настолько критичное, что у Сырского нет времени для оперативной паузы Известный самостийный блогер Шарий со ссылкой на свои источники сообщил утром 15 марта, что «русские вышли к [улице] Чайковского.
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