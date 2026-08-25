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Сергей Фесиков: «В Париже сделали классный чемпионат, но по уровню проведения он не тянет выше тройки»

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков оценил уровень организации чемпионата Европы в Париже.

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