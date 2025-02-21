В Кировской области транспортные полицейские провели патриотическое мероприятие

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте организовали профилактическую и одновременно патриотическую акцию для учащихся общеобразовательной школы поселка Зенгино Оричесвского района Кировской области.
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