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ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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  • Михаил Гринжук
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К Абрамсу уже принесли цветы...

К Абрамсу уже принесли цветы...

глумёж продолжается, наждак крутится.                        "Путин использует глумеж как оружие" ==Почему только сотрудникам посольств? Надо при предъявлении любого паспорта ЕС или СШП — велкам шоу! ==Надо было ещё добавить что-то типа "прибалтике не примазываться".

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Комментарии
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М
ММ
Да, Абрамс заслужил букетик Герани!
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