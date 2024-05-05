К Абрамсу уже принесли цветы...

глумёж продолжается, наждак крутится. "Путин использует глумеж как оружие" ==Почему только сотрудникам посольств? Надо при предъявлении любого паспорта ЕС или СШП — велкам шоу! ==Надо было ещё добавить что-то типа "прибалтике не примазываться".