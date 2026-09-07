«Чужой разум» становится неуправляемым: топ-учёный OpenAI бьёт тревогу

Сан-Франциско (ИА Реалист). 6 сентября Якуб Пачоцки, главный учёный OpenAI, опубликовал эссе под названием «Чужой разум» (An Alien Mind), в котором заявил, что искусственный интеллект развивается настолько быстро, что человеку становится всё труднее понимать и контролировать его.