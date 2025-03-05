Американскому Конгрессу следует признать преступными операции по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность.