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Трамп призвал ввести уголовную ответственность за операции по смене пола у детей

Трамп призвал ввести уголовную ответственность за операции по смене пола у детей

Американскому Конгрессу следует признать преступными операции по смене пола (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в России) у детей, за их проведение должна быть введена уголовная ответственность.

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