Readovka: В ЧВК «Вагнер» запустят «чёткий механизм» в случае гибели Пригожина

Телеграм-канал «Readovka» сообщил, что в ЧВК «Вагнер» давно был разработан четкий механизм действий на случай гибели Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина, который в случае подтверждения их гибели будет незамедлительно запущен.
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