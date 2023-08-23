Readovka: В ЧВК «Вагнер» запустят «чёткий механизм» в случае гибели Пригожина

Телеграм-канал «Readovka» сообщил, что в ЧВК «Вагнер» давно был разработан четкий механизм действий на случай гибели Евгения Пригожина и командира группы Дмитрия Уткина, который в случае подтверждения их гибели будет незамедлительно запущен.