Минюст США настаивает на депортации арестованной ученой из РФ Петровой

В ходе слушаний в суде штата Вермонт по делу ученой из РФ Ксении Петровой, которой вменяется ввоз в США незадекларированных эмбрионов лягушек, представитель американского Минюста выступил за депортацию россиянки, сообщает ABC News.
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