Алексей Учитель полностью финансирует фильмы родившей от него юной ученицы

Вечер премьеры драмы “Нина” Оксаны Бычковой запомнился гостям не только яркими эмоциями и талантом актеров, но и появлением 39-летней Юлии Пересильд, исполнившей главную роль, а также 72-летнего отца внебрачных дочерей актрисы, известного режиссера Алексея Учителя.