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Алексей Учитель полностью финансирует фильмы родившей от него юной ученицы

Алексей Учитель полностью финансирует фильмы родившей от него юной ученицы

Вечер премьеры драмы “Нина” Оксаны Бычковой запомнился гостям не только яркими эмоциями и талантом актеров, но и появлением 39-летней Юлии Пересильд, исполнившей главную роль, а также 72-летнего отца внебрачных дочерей актрисы, известного режиссера Алексея Учителя.

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Комментарии
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ЕС
Елена Смирнова
Плодотворный Учитель 🤣
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7 час.

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