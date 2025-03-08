Ровно 20 лет назад спецназ ВС РФ ликвидировал лидера ЧРИ Аслана Масхадова

Двадцать лет назад, 8 марта 2005 года, был ликвидирован президент Ичкерии Аслан Масхадов. Именно он и Александр Лебедь, занимавший в то время должность секретаря Совета безопасности России, 30 августа 1996 года подписали Хасавюртовские соглашения, которые положили конец Первой чеченской войне.
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