Ровно 20 лет назад спецназ ВС РФ ликвидировал лидера ЧРИ Аслана Масхадова

Двадцать лет назад, 8 марта 2005 года, был ликвидирован президент Ичкерии Аслан Масхадов. Именно он и Александр Лебедь, занимавший в то время должность секретаря Совета безопасности России, 30 августа 1996 года подписали Хасавюртовские соглашения, которые положили конец Первой чеченской войне.