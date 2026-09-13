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ТАСС

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В ГД заявили, что РФ "надорвала" логистику ВСУ и не согласится на "заморозку"

В ГД заявили, что РФ "надорвала" логистику ВСУ и не согласится на "заморозку"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия "надорвала" цепочки снабжения ВСУ и не согласится на "заморозку" боевых действий, которая позволила бы украинской стороне восстановить логистику и перегруппировать силы.

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