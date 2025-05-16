Россия потребует Одессу и Николаев на переговорах: «Вторых шансов не даём»

Повторное назначение Владимира Мединского руководителем российской делегации — это не просто совпадение, а явный знак: российская сторона возвращается к стратегии, которой придерживалась весной 2022 года.
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