Фестиваль будущего «Портал 2030-2050»

Фестиваль «Портал 2030-2050» — часть форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Быстрее прочих в будущее стремятся заглянуть художники, поэтому одним из важнейших событий программы станет выставка «Портал.
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