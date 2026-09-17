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SPLETNIK

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Появились новые фото с "русалочьей" вечеринки с Еленой Перминовой и экс-возлюбленной Моргенштейна*

Появились новые фото с "русалочьей" вечеринки с Еленой Перминовой и экс-возлюбленной Моргенштейна*

Модель Алла Брулетова показала новые фото с вечеринки в честь своего 27-летия, гостями которой стали Елена Перминова, экс-возлюбленная Алишера Моргенштейна* Дилара Зинатуллина, Диана Коркунова и другие её подруги-модели.

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