Появились новые фото с "русалочьей" вечеринки с Еленой Перминовой и экс-возлюбленной Моргенштейна*

Модель Алла Брулетова показала новые фото с вечеринки в честь своего 27-летия, гостями которой стали Елена Перминова, экс-возлюбленная Алишера Моргенштейна* Дилара Зинатуллина, Диана Коркунова и другие её подруги-модели.
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