«Лето в Москве»: для горожан проведут тренировки на развитие координации

Приглашаются все желающие В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 10 и 11 августа для жителей и гостей столицы будут организованы тренировки, направленные на развитие координации — способности выполнять точные движения благодаря синхронной работе различных групп мышц.