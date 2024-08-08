«Лето в Москве»: для горожан проведут тренировки на развитие координации

Приглашаются все желающие В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 10 и 11 августа для жителей и гостей столицы будут организованы тренировки, направленные на развитие координации — способности выполнять точные движения благодаря синхронной работе различных групп мышц.
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