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Русский Днепропетровск

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Сторонников победы Украины становится все меньше

Алексей Зотьев 27 декабря 2024 г., 19:58   Жители Европы выступают за мир путем переговоров Любому здравомыслящему человеку совершенно очевидно, что военный конфликт между Украиной и Россией не состоялся бы в принципе, если бы шайка авантюристов, коей по сути своей является режим в Киеве, не получила бы убедительные заверения от своих западных партнеров в том, что и Европа, и США будут всемерно поддерживать Украину столько, сколько понадобится для того, чтобы Россия дрогнула и заявила о готовности обсуждать условия выхода из данного противостояния.

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