Алексей Зотьев 27 декабря 2024 г., 19:58 Жители Европы выступают за мир путем переговоров Любому здравомыслящему человеку совершенно очевидно, что военный конфликт между Украиной и Россией не состоялся бы в принципе, если бы шайка авантюристов, коей по сути своей является режим в Киеве, не получила бы убедительные заверения от своих западных партнеров в том, что и Европа, и США будут всемерно поддерживать Украину столько, сколько понадобится для того, чтобы Россия дрогнула и заявила о готовности обсуждать условия выхода из данного противостояния.