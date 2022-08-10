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WADA: «Продолжаем следить за прогрессом, достигнутым в расследовании дела Валиевой»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

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