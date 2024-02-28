Онищенко: весной организм человека крайне ослаблен, нужны меры для защиты здоровья

После долгой зимы организм человека находится в крайне ослабленном состоянии, его здоровье уязвимо к самым разным заболеваниям, которые протекают тяжелее, чем обычно, предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
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