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Онищенко: весной организм человека крайне ослаблен, нужны меры для защиты здоровья

Онищенко: весной организм человека крайне ослаблен, нужны меры для защиты здоровья

После долгой зимы организм человека находится в крайне ослабленном состоянии, его здоровье уязвимо к самым разным заболеваниям, которые протекают тяжелее, чем обычно, предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

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