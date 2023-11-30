Халява: в сети уже узнали, какую игру раздадут бесплатно в EGS на следующей нед...

Халява: в сети уже узнали, какую игру раздадут бесплатно в EGS на следующей неделеВ сеть утекло название игры, которую смогут бесплатно забрать пользователи сервиса Epic Games Store на следующей неделе в рамках еженедельной раздачи.
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