В Миллерово прошел мастер-класс для людей с ограниченными возможностями здоровья

В кабинете реабилитации Миллеровской Местной организации Ростовской областной организации Всероссийского общества слепых, расположенной по адресу — город Миллерово, улица Луначарского, дом 3, прошла праздничная арт — терапия для людей с ограниченными возможностями здоровья под руководством Уважаемой Ольги Владимировны Дроговозовой.
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