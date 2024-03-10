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Коц: Оговорка Байдена об Украине подтвердила, что он подрабатывал в СВР

Коц: Оговорка Байдена об Украине подтвердила, что он подрабатывал в СВР

Известный военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что оговорка президента США Джо Байдена относительно Украины «подтверждает слухи» о том, что до избрания он подрабатывал в СВР.

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