Коц: Оговорка Байдена об Украине подтвердила, что он подрабатывал в СВР

Известный военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что оговорка президента США Джо Байдена относительно Украины «подтверждает слухи» о том, что до избрания он подрабатывал в СВР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии