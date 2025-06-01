Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.
А есть ли у России друзья?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Сербам надо выжить во враждебном окружении!
Ответить
5 час.
Василий
Аналогично - проститутке надо тоже заработать, тоже любой ценой.
Ответить
1 час.
В
Василий
Россия Сербии газ со скидкой - они за это патроны хохлам.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии