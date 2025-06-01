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А есть ли у России друзья?

А есть ли у России друзья?

Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Сербам надо выжить во враждебном окружении!
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5 час.
Василий
Аналогично - проститутке надо тоже заработать, тоже любой ценой.
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1 час.
В
Василий
Россия Сербии газ со скидкой - они за это патроны хохлам.
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1 час.
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