Новым фильм Тима Бёртона откроет Венецианский кинофестиваль

В Италии открывается 81-й Венецианский кинофестиваль На живописном острове Лидо в Венецианской лагуне вновь зажигаются огни самого старого в мире кинофестиваля — Венецианского, который с 1930-х годов привлекает внимание к самым ярким произведениям киноискусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии