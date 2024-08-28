Новым фильм Тима Бёртона откроет Венецианский кинофестиваль

В Италии открывается 81-й Венецианский кинофестиваль На живописном острове Лидо в Венецианской лагуне вновь зажигаются огни самого старого в мире кинофестиваля — Венецианского, который с 1930-х годов привлекает внимание к самым ярким произведениям киноискусства.