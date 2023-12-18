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Овечкин против «Каролины»: 13-й матч без голов, 4 броска, 3 хита и «+1» за 20:45 при 3:09 в большинстве

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:1 Б), продлив антирекордную безголевую серию до 13 матчей подряд.

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