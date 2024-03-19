Пропавшего чемпиона РФ по баскетболу нашли мертвым под Красноярском

vk.com/bc_barnaul Тело пропавшего чемпиона России по баскетболу среди молодежи Антона Петухова было обнаружено в Красноярском крае, сообщается в группе в соцсети "ВКонтакте" красноярского поисково-спасательного отряда "Поиск пропавших детей".
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