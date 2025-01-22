"Позитивные" решения убьют Россию: Власти пошли против прямого указа Путина

ВВ

Василий Васильев

Губернаторы делают все, что могут. Даже при наличие мозгов и здравомыслия, чем все-таки большинство из них не отличается, в депрессивных регионах ТУПО нет денег, что "воплотить в жизнь" все "хотелки" (указы, поручения, распоряжения и т.п.) Президента. Все деньги "скачиваются" в Центр, откуда "в час по чайной ложке" распределяются на регионы. В этой ситуации губернаторы, чтобы хотя бы формально, хоть что-нибудь выполнить начинают "придумывать" разные варианты. Завоз мигрантов - один из вариантов. Москва "сосет" не только финансы со всей России, Москва "сосет" человеческий капитал", который "убегает" из регионов в Москву и Питер. А когда в регионе нет людей, в том числе по причине нищенских зарплат, - выход только один : завоз дешевой рабочей силы "со стороны". Очевидно, что Путин это понимает, но надо "работать на публику", поэтому он говорит слова, которые реально "претворить в жизнь" невозможно. Это понимает и Путин и губернаторы.