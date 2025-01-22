"Позитивные" решения убьют Россию: Власти пошли против прямого указа Путина

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Какие же они твари, живущие за пятиметровыми заборами.
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17 час.
ВВ
Василий Васильев
Губернаторы делают все, что могут. Даже при наличие мозгов и здравомыслия, чем все-таки большинство из них не отличается, в депрессивных регионах ТУПО нет денег, что &quot;воплотить в жизнь&quot;  все &quot;хотелки&quot; (указы, поручения, распоряжения и т.п.) Президента.  Все деньги &quot;скачиваются&quot; в Центр, откуда &quot;в час по чайной ложке&quot; распределяются на регионы. В этой ситуации губернаторы, чтобы хотя бы формально,  хоть что-нибудь выполнить начинают &quot;придумывать&quot; разные варианты. Завоз мигрантов - один из вариантов. Москва &quot;сосет&quot; не только финансы со всей России, Москва &quot;сосет&quot; человеческий капитал&quot;, который &quot;убегает&quot; из регионов в Москву и Питер. А когда в регионе нет людей, в том числе по причине нищенских зарплат,  - выход только один : завоз дешевой рабочей силы &quot;со стороны&quot;. Очевидно, что Путин это понимает, но надо &quot;работать на публику&quot;, поэтому он говорит слова, которые реально &quot;претворить в жизнь&quot; невозможно. Это понимает и Путин и губернаторы.
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16 час.
СБ
Сергей Бунцов
Лучше временная убыль населения, чем замещение мигрантами, последствия могут быть трагическими.
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14 час.

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