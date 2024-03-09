В хуторе Рожновском предотвратили пожар в хозпостройке Хозяева решили протопить печь в летней кухне, которая оказалась неисправной.
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В хуторе Рожновском предотвратили пожар в хозпостройке Хозяева решили протопить печь в летней кухне, которая оказалась неисправной.