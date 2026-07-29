Россия: По меньшей мере один человек погиб и два человека получили ранения в Таганроге Ростовской области и не менее шести человек получили ранения в Рязанской области ранним утром по местному времени в результате ударов украинских беспилотников.
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