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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Мне неважно, будет дождь или нет. Я приму любые условия»

Пилот «Макларена» прокомментировал третье место в квалификации к Гран-при Японии. «Ощущения были хорошие, особенно в начале третьего сегмента.

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