Юрист предупредила об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Об этом рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева в беседе с агентством «Прайм».
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