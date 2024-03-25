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Авторадио

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Юрист предупредила об изменении правил сдачи экзамена в ГИБДД

В России с 1 апреля меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД. Об этом рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева в беседе с агентством «Прайм».

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